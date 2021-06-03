Рамос і ван Дейк: символічна збірна футболістів, які пропустять Євро-2020

Усі учасники Євро-2020 оголосили склади на матчі чемпіонату Європи. Таким чином стало відомо, які футболісти опинилися за бортом континентальної першості.

Різного роду травми не дозволили поїхати на Євро-2020 відразу декільком провідним футболістам світу. Наприклад, лідер Ліверпуля Вірджіл ван Дейк так і не встиг відновитися після складної травми.

До слова Основний голкіпер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020

Травми завадили й Марку-Андре тер Штегену, Серхіо Рамосу та Дані Карвахалю. Дебютувати на чемпіонаті Європи через травми не зможуть Фаті, Грінвуд, Заніоло.

Натомість новоспечений оборонець Баварії Дайо Упамекано не отримав виклик у національну команду Франції. Мабуть, свій останній шанс зіграти на великому турнірі втратили Златан Ібрагімович та Марко Ройс.

Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020

Марк-Андре тер Штеген (Німеччина) – 75 мільйонів євро

Дані Карвахаль (Іспанія) – 40 мільйонів євро

Серхіо Рамос (Іспанія) – 14 мільйонів євро

Дайо Упамекано (Франція) – 60 мільйонів євро

Вірджіл ван Дейк (Нідерланди) – 70 мільйонів євро

Фаті (Іспанія) – 80 мільйонів євро

Мейсон Грінвуд (Англія) – 50 мільйонів євро

Ніколо Заніоло (Італія) – 40 мільйонів євро

Джессі Лінгард (Англія) – 22 мільйони євро

Марко Ройс (Німеччина) – 15 мільйонів євро

Златан Ібрагімович (Швеція) – 4 мільйони євро

Якщо брати вартість гравців за даними Transfermarkt , то сумарна ціна символічної збірної оцінюється у 470 мільйонів євро. Вартість цих 11 футболістів менша лише за 8 учасників Євро-2020. Наприклад, весь склад збірної України оцінений у 197 мільйонів євро.



Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24