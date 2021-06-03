Рамос і ван Дейк: символічна збірна футболістів, які пропустять Євро-2020

3 червня 2021 , 14:10
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Джерело:

24 канал

Усі учасники Євро-2020 оголосили склади на матчі чемпіонату Європи. Таким чином стало відомо, які футболісти опинилися за бортом континентальної першості.

Різного роду травми не дозволили поїхати на Євро-2020 відразу декільком провідним футболістам світу. Наприклад, лідер Ліверпуля Вірджіл ван Дейк так і не встиг відновитися після складної травми.

До слова Основний голкіпер збірної Нідерландів пропустить Євро-2020

Травми завадили й Марку-Андре тер Штегену, Серхіо Рамосу та Дані Карвахалю. Дебютувати на чемпіонаті Європи через травми не зможуть Фаті, Грінвуд, Заніоло.

Натомість новоспечений оборонець Баварії Дайо Упамекано не отримав виклик у національну команду Франції. Мабуть, свій останній шанс зіграти на великому турнірі втратили Златан Ібрагімович та Марко Ройс.

Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020

  • Марк-Андре тер Штеген (Німеччина) – 75 мільйонів євро
  • Дані Карвахаль (Іспанія) – 40 мільйонів євро
  • Серхіо Рамос (Іспанія) – 14 мільйонів євро
  • Дайо Упамекано (Франція) – 60 мільйонів євро
  • Вірджіл ван Дейк (Нідерланди) – 70 мільйонів євро
  • Фаті (Іспанія) – 80 мільйонів євро
  • Мейсон Грінвуд (Англія) – 50 мільйонів євро
  • Ніколо Заніоло (Італія) – 40 мільйонів євро
  • Джессі Лінгард (Англія) – 22 мільйони євро
  • Марко Ройс (Німеччина) – 15 мільйонів євро
  • Златан Ібрагімович (Швеція) – 4 мільйони євро
Якщо брати вартість гравців за даними Transfermarkt, то сумарна ціна символічної збірної оцінюється у 470 мільйонів євро. Вартість цих 11 футболістів менша лише за 8 учасників Євро-2020. Наприклад, весь склад збірної України оцінений у 197 мільйонів євро.


Топ-футболісти, які не зіграють на Євро-2020 / Інфографіка Спорт 24

Автор: Михайло Гема