Лише з одним французом у складі: символічна збірна чемпіонату світу 2022

Авторитетне французьке видання L’Equipe представило символічну збірну чемпіонату світу 2022. До одинадцятки кращих потрапили одразу три бронзові призери ЧС і лише один володар срібла.

У неділю 18 грудня завершилося головне свято футболу – Мундіаль-2022. Світ дізнався ім'я чемпіона та найкращих гравців ЧС-2022.

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Свій варіант символічної збірної ЧС-2022 з футболу у Катарі представила французька газета L'Equipe. До 11-ти кращих футболістів потрапили три чемпіони світу, три бронзові призери турніру, три марокканці і по одному представнику Англії та Франції.

Цікаво, що до списку кращих потрапив лише один фіналіст чемпіонату світу – Кіліан Мбаппе.

Символічна збірна ЧС-2022

Воротар: Домінік Лівакович (Хорватія / Динамо Загреб)

Домінік Лівакович (Хорватія / Динамо Загреб) Захисники: Ашраф Хакімі (Марокко / ПСЖ), Ромен Саїс (Марокко / Бешикташ), Йошко Гвардіол (Хорватія / РБ Лейпциг), Маркос Акунья (Аргентина / Севілья)

Ашраф Хакімі (Марокко / ПСЖ), Ромен Саїс (Марокко / Бешикташ), Йошко Гвардіол (Хорватія / РБ Лейпциг), Маркос Акунья (Аргентина / Севілья) Півзахисники: Енцо Фернандес (Аргентина / Бенфіка), Соф'ян Амрабат (Марокко / Фіорентина), Лука Модріч (Хорватія / Реал)

Енцо Фернандес (Аргентина / Бенфіка), Соф'ян Амрабат (Марокко / Фіорентина), Лука Модріч (Хорватія / Реал) Нападники: Букайо Сака (Англія / Арсенал), Ліонель Мессі (Аргентина / ПСЖ), Кіліан Мбаппе (Франція / ПСЖ).

Нагадаємо, що після фінального матчу чемпіонату світу з футболу 2022, були роздані індивідуальні нагороди найкращим гравцям турніру.