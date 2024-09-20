Два гравці Шахтаря потрапили у збірну туру Ліги чемпіонів

У четвер, 19 вересня, завершився перший тур Ліги чемпіонів/2024/2025. За його підсумками відомий статистичний портал WhoScored склав символічну збірну.

До неї увійшли гравці з шести різних клубів. Найбільше представництво має Баварія – чотири футболісти.

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Хто потрапив у команду тижня ЛЧ

Що приємно, у збірній, за версією WhoScored, місце знайшлося також і двом гравцям донецького Шахтаря. Йдеться про голкіпера Дмитра Різника та лівого захисника Педро Енріке.

Вони допомогли "гірникам" залишити ворота "сухими" в матчі проти Болоньї (0:0). За свої виступи футболісти отримали оцінки 8,2 та 7,6 відповідно.

Найкращим же гравцем туру було визнано Гаррі Кейна, який забив чотири голи в матчі проти загребського Динамо (9:2). Він був оцінений у найвищий бал – 10.



Команда тижня після першого туру ЛЧ-2024/2025 / Скриншот із сайту WhoScored

Зазначимо, що наступний поєдинок у Лізі чемпіонів Шахтар проведе 2 жовтня проти Аталанти. Після першого туру "гірники" посідають 21-ше місце в турнірній таблиці, яке дозволяє зіграти в 1/16 фіналу.