Сімоне Індзагі – новий головний тренер Інтера

Італійський Інтер визначився з головним тренером команди. Ним став 45-річний італієць Сімоне Індзагі.

Новий тренер чемпіонів

Сімоне Індзагі став наступником Антоніо Конте. Італійський спеціаліст підписав контракт на 2 роки.

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До цього тренер працював лише з Лаціо. Індзагі очолював "орлів" із 2016 року та разом із командою здобув перемогу у Кубку Італії та двічі підіймав над головою Суперкубок країни. У своєму останньому сезоні на чолі клубу вивів команду у єврокубки, завершивши чемпіонат Серії А на 6 місці.