Новий тренер чемпіонів
Сімоне Індзагі став наступником Антоніо Конте. Італійський спеціаліст підписав контракт на 2 роки.
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До цього тренер працював лише з Лаціо. Індзагі очолював "орлів" із 2016 року та разом із командою здобув перемогу у Кубку Італії та двічі підіймав над головою Суперкубок країни. У своєму останньому сезоні на чолі клубу вивів команду у єврокубки, завершивши чемпіонат Серії А на 6 місці.
- Інтер – чинний чемпіон Серії А. Клуб вперше за 11 років здобув трофей. "Нерадзуррі" достроково здобули це звання, випередивши найближчого лідера Мілан на 12 очок.
- Нагадаємо, що Конте покинув міланську команду через розбіжності в економічній політиці клубу та тренера.