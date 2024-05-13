Сімеоне переписав історію іспанського футболу: яке досягнення підкорилося тренеру Атлетіко

У неділю, 12 травня, відбулися матчі 35 туру іспанської Ла Ліги. В одному з них мадридський Атлетіко вдома приймав Сельту.

Господарі поля здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у складі "матрацників" забив Родріго де Пауль.

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Історичне досягнення

Цей результат дозволив команді не тільки максимально наблизитися до кваліфікації в Лігу чемпіонів-2024/2025 (відрив 8 очок за 3 тури до кінця чемпіонату), а й увійти в історію головному тренеру Дієго Сімеоне. Він став автором одразу двох досягнень.

Під керівництвом аргентинського наставника Атлетіко набрав 976 очок – це новий рекорд Ла Ліги серед тренерів. За цим показником він перегнав легендарного Луїса Арагонеса.

Топ-5 тренерів за кількістю очок, набраних у чемпіонаті Іспанії

Дієго Сімеоне – 976 Луїс Арагонес – 973 Хав'єр Ірурета – 871 Ернесто Вальверде – 860 Мануель Пеллегріні – 814

Також перемога над Сельтою стала для Дієго Сімеоне ювілейною 400-ю в усіх турнірах на чолі Атлетіко. Завдяки цьому аргентинець став першим тренером в історії іспанського футболу, який сягнув такої позначки з однією командою.

. Наразі Атлетіко посідає четверте місце у таблиці Ла Ліги та претендує ще навіть на срібні медалі, відстаючи на 5 очок від Жирони, яка розташувалася на другій сходинці. Наступний поєдинок "матрацники" зіграють 15 травня о 23:00 на виїзді проти Хетафе.

Нагадаємо, ще Дієго Сімеоне очолює Атлетіко з 2011 року. За цей час аргентинець здобув з командою 9 титулів. Також він провів за мадридський клуб 167 матчів як гравець.