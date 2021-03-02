Сім причин дивитися матчі УХЛ

Сезон Української хокейної ліги у самому розпалі. Відтак є час звернути увагу як на окремі команди, які мають чим здивувати, так і на протистояння між клубами. Боротьба обіцяє бути гострою.

Щільність в турнірній таблиці

Донбас з відривом у шість очок посідає перше місце, та достатньо відірвався від переслідувачів. При цьому між Кременчуком, що на другій сходинці, та Краматорськом, що розмістився на четвертій позиції, 9 очок.

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З 24 балами розмістились на 6-7 місцях Білий Барс та Маріуполь, до того ж білоцерківці мають вищу позицію завдяки особистим зустрічам. На позиції доганяючих з 16 очками Крижані Вовки, однак вони мають ще гру в запасі. Словом, боротьба за плей-оф буде неабиякою.

Кращі українські гравці

Через пандемію коронавірусу, багато українських хокеїстів, які останні сезони провели за кордоном, залишилися на Батьківщині. Це в рівній мірі відноситься як до досвідчених гравців, так і до молодих.

Андрій Міхнов, Дмитро Німенко, Дмитро Даниленко, Андрій Деніскін, Денис Петрухно, Олександр Пересунько, Гліб Кривошапкін та Георгій Кіча – всі вони склали б основу національної збірної України, якби чемпіонат світу не був скасований.

Боротьба в кожному матчі

З 22 жовтня в чемпіонаті УХЛ відбулось 146 матчів. Клуби проводять по 2-3 матчі на тиждень, і грамотний розподіл сил і ресурсів є вкрай важливим з точки зору правильного відновлення.

Одразу 59 ігор закінчилося з перемогою тієї чи іншої команди в 1 шайбу, ще 23 – перемогою на відстані двох влучних кидків. 14 матчів перейшли в овертайм, а ще 18 – в серію післяматчевих кидків для виявлення переможця.

Відроджений Сокіл

Через 6 років легендарний київський Сокіл повернувся на льодові арени України. Клуб очолив відомий нападник Олег Шафаренко, для якого такий досвід став першим у тренерській кар'єрі. Підписавши досвідчених українців Німенка та Міхнова, в іншому Сокіл зробив ставку на молодих хокеїстів – крім 30-річного Гільманова, інші гравці киян молодше 25 років.

Будучи другою наймолодшою командою чемпіонату після Білого Барса, до середини сезону кияни розмістилися на третьому рядку в турнірній таблиці. Лише нещодавно "соколят" обійшов чемпіон УХЛ сезону 2019/20 Кременчук, а позаду залишився бронзовий призер минулої першості Дніпро.

Загадковий Краматорськ

У п'ятому сезоні до Української хокейної ліги приєдналися одразу 3 нових клуби – крім київського Сокола, Лігу також поповнили Маріуполь та Краматорськ.

Причому на останніх покладалися чи не найменші надії – до останнього було незрозуміло, чи зможе команда взяти участь в чемпіонаті, відповідно склад збирався мало не в останній момент.

Краматорськ вийшов на лід за тиждень до старту сезону, а після 36 зіграних матчів розмістився на четвертому місці, відстаючи від третього рядка на 3 очка. При поточних розкладах, в плей-оф "жовто-чорні" зіграють з "Дніпром" – друга стадія чемпіонату розпочнеться вже 22 березня.

Зіркові імена

Поточний сезон також став найяскравішим за рівнем залучених в чемпіонат легіонерів. З усіх хокеїстів, 4 людини були задрафтовані в НХЛ, 21 – в КХЛ.

Павло Воробйов (Дніпро) провів 57 матчів в НХЛ, ставши другим в історії чемпіонату гравцем, який раніше виступав в кращій хокейній лізі світу. Ще 39 хокеїстів з досвідом гри в КХЛ в цьому сезоні увійшли в заявки клубів Української хокейної ліги.

Олександр Швецов, Віктор Туркін, Микола Казаковцев, Денис Макаров, Євген Гасніков, Айнарс Подзіньш, Антон Крисанов, Євген Монс, Андрій Сигарьов, Олександр Панков – всі ці імена добре відомі уболівальникам в рідних країнах хокеїстів. І всі вони роблять чемпіонат УХЛ сильніше вже сьогодні.

Трансляції на XSPORT

Телеканал XSPORT на своїх ресурсах показує всі матчі чемпіонату України з хокею. Ось уже третій сезон поспіль Ліга транслює 100% ігор, з яких близько 30% йдуть на каналі XSPORT. Решта зустрічей доступні в прямому ефірі на сайті XSPORT.ua.

Зручний розклад матчів, коли події максимально розведені в часі, якість, яка не поступається європейським аналогам (Словаччина, Данія, Німеччина, Франція тощо), і найбільш досвідчені хокейні коментатори – все це робить чемпіонат УХЛ видовищним і привабливим вже сьогодні.