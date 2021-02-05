Сильний вітер та злива у Мельбурні: Костюк програла Бреді перед Australian Open

18-річна тенісистка Марта Костюк завершила свої виступи на турнірі WTA 500 в Мельбурні. Українка у другому колі поступилась Дженніфер Бреді з США.

Джерело: 24 канал

Тенісистки провели на корті 1 годину 10 хвилин. У двох сетах Бреді впевнено переграла Костюк.

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Дженніфер Бреді (США) – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:1, 6:4)

Погодні умови внесли корективи у цей поєдинок. На початку зустрічі дівчатам показувати високий рівень тенісу заваджав сильний вітер. Костюк була менш готова до таких умов та вже у першому геймі допустилась трьох подвійних помилок. Українка дивом залишила перший гейм за собою. Але на більше 18-річної тенісистки з України не вистачило.

Американка була більш психологічно стійка та скористалась прикрими помилками українки, які вивели Марту з рівноваги. Бреді ідеально діяла не лише на власній подачі, а й взяла два гейми на подачі суперниці з України. У підсумку – 6:1 перемога Бреді у першому сеті.

Цікаво, за рахунку 5:1 розпочалась злива, яка змусила суддю тимчасово зупинити матч, але це не допомогло Костюк. Півфіналістка US Open-2020 з США розпочала другу партію з брейком – 1:0. Тенісистки обмінялись люб'язностями, віддавши гейми на власній подачі. Але добрішою була Марта, вона програла два поспіль гейми на своїй подачі.

Коли Дженніфер повела з рахунком 3:1 Марта показала "зуби" та включила у гру, але її характер у цій зустрічі не став помічником – 6:4 перемога досвідченої Бреді.

У 1/4 фіналу Бреді змагатиметься проти Барбори Крейчикової з Чехії. Загалом у грі Марта зробила лише 1 ейс та допустилась 4 подвійних помилок.

Костюк завершила свої виступи в одиночному розряді. Українка повинна була вийти 5 лютого ще раз на корт у парі з білорускою Олександрою Сасновіч. Але дует несподівано знявся з чвертьфіналу, де вони мали помірятись силами з китаянками Сайсай Чжен і Їн-Їн Дуань.