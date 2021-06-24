Сильні люди створюють свою вдачу, – Степаненко про вихід України у плей-офф Євро-2020

Збірна України таки зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020. Опорник команди Тарас Степаненко прокоментував історичне досягнення "синьо-жовтих".
Степаненко подякував за підтримку
Збірна Швеції зробила подарунок для України у вигляді перемоги над Польщею із рахунком 3:2. Такий результат у грі дозволив команді Андрія Шевченка святкувати історичний вихід у плей-офф Євро-2020.
Оце так Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020
У своїх соцмережах опорник України Тарас Степаненко написав пост вдячності, додавши світлину з передматчевої розминки. Футболіст Шахтаря подякував кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин.
Вперше в історії. Збірна України вийшла у плей-офф Євро. "Сильні люди створюють свою вдачу", – цитата із книги "Шантарам" Грегорі Девіда Робертса. Дякую кожному за слова підтримки та віру у збірну за будь-яких обставин,
– написав Степаненко.
- Команда Шевченка завершила груповий раунд турніру лише на 3 місці. У своєму активі збірна мала одну перемогу над Північною Македонією (2:1). Тому шанси футболістів з України вийти у плей-офф Євро були лише у руках інших збірних.
- Україна "пролізла" у плей-офф, як одна з найкращих команд, що посіла 3 місце у групі.
- Українська збірна в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020 зіграє проти своїх рятівників шведів. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня. Початок зустрічі о 22:00.