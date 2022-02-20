Сікан забив перший гол за Ганзу: форвард врятував клуб від поразки за дві хвилини після заміни

Український нападник Данило Сікан забив перший гол за німецьку Ганзу після переходу. Форвард врятував команду від поразки у матчі проти Дармштадта.

Матч проти Дармштадта Сікан розпочав в запасі. А вийшов на поле на 63-й хвилині, коли рахунок був 1:0 на користь суперника.

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Двох хвилин на полі вистачило українцю, щоб забити дебютний гол за німецьку команду. Відзначився він після подачі з кутового.

Відео голу Сікана

Завдяки цьому нічийному рахунку Ганза змогла уникнути падіння в турнірній таблиці до зони вильоту. Хоча клуб з Ростока має стільки ж очок, як і Зандгаузен, який йде на 16-у місці в турнірній таблиці.

Сікан же провів лише другий матч за Ганзу. Він взимку 2022 року перейшов в оренду до кінця сезону. Його контракт належить Шахтарю.