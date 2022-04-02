Сікан виставив на аукціон медаль чемпіона світу: Ганза хоче придбати лот та віддати її українцю
Джерело:сайт Ганзи
Нападник Шахтаря Данило Сікан доєднався до благодійного аукціону для допомоги Україні. Футболіст у ролі лота виставив золоту медаль чемпіонату світу U-20.
Зворушливий вчинок німецький фанатів
20-річний форвард готовий попрощатись із цінною нагородою заради допомоги України. Однак медаль може залишитись у руках Данила Сікана.
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Футболіст виступає на правах оренди у німецькій Ганзі. Уболівальники команди вирішили відзначитись зворушливим та добрим вчинком. Фанати розпочали збір коштів, щоб перемогти в аукціоні за лот Сікана.
Німецькі фанати хочуть виграти медаль та повернути її назад українському нападнику або виставити її у клубному музеї.
За декілька годин німцям вдалось зібрати суму у розмірі 20 тисяч євро. Також уболівальники відкрили другий збір на таку ж суму грошей.
Якщо ініціатива німецький фанатів не буде успішною, то усі зібрані кошти підуть на потреби українських біженців.
Наразі ціна нагороди Сікана з чемпіонату світу на аукціоні складає 9 100 доларів.Зверніть увагу! Спостерігати за зміною ціни можна за посиланням.
Відзначимо, що німецька футбольна спільнота сильно допомагає та підтримує Україну після нападу Росії. На трибунах місцевих стадіонів постійно майорять синьо-жовті прапори, футболісти одягають форму з українськими прапорами, а також допомагають фінансово.
Німецький клуб Сікана посідає 11-те місце у таблиці Другої Бундесліги.
Що відомо про кар'єру Данила Сікана
- З січня 2022 року форвард виступає у футболці Ганзи.
- За німецький клуб встиг провести 7 матчів, у яких забив дебютний гол та перший асист.
- Його орендна угода з німцями розрахована до 30 червня 2022 року. Після чого футболіст повернеться у Шахтар.