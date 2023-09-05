"Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя": Сидорчук зворушливо попрощався із Динамо

Капітан киян згадав найкращі моменти своєї 11-річної кар'єри у "біло-синьому" клубі. З вересня цього року Сергій перебрався до бельгійського Вестерло.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук цього сезону вирішив змінити команду. Кияни повідомили про перехід півзахисника збірної України у бельгійський Вестерло.

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Футболіст перебрався у Динамо у 2012 році з Металурга Запоріжжя та награв за киян 327 ігор, забивши 21 гол. На своїй сторінці в інстаграм Сергій тепло попрощався із "біло-синіми".

"Київ - це ми. Київ – це частина мого життя. І тепер я змушений говорити про неї в минулому часі. У 2012 році я прийшов у легендарний клуб Динамо. Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя. У 2013 році дебютував за "біло-синіх". Почалася моя динамівська історія. У 2015 році дебютував в Лізі чемпіонів. Незабутні емоції, ще й перемогли тоді. Просто казка. У 2017 році став капітаном команди. Статус, що став великою відповідальністю. Були трофеї, перемоги, поразки. Різне було. Здається, ми пройшли разом через все. Гідно пройшли.

Я мав за честь працювати з кращими тренерами та грати з талановитими футболістами. Дуже пишаюся цим. За всі роки у клубі я не вважав нормою розслаблятись чи приймати як належне своє перебування у кращому клубі країни. Мені постійно хотілось доводити, що я маю право бути тут, бути частиною легенди, бути в біло-синій родині. І я робив для цього все можливе та неможливе та свідомо присвятив 11 років життя команді, яку люблю. Цей життєвий етап дуже цінний для мене. І я іду з цим досвідом далі. Дякую всім за нього. Тренерам, колегам по команді, кожному працівнику клубу. Ви найкращі! Ви у серці назавжди,

– написав Сидорчук.

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За 11 років в Динамо Сергій виграв 11 трофеїв, серед яких три чемпіонства та по чотири Кубка і Суперкубка України. Також у якості гравця "біло-синіх" хавбек дебютував за збірну України у 2014-му і награв за неї вже 56 матчів, забивши три голи.