Сидорчук розповів, хто зі збірної України найтяжче сприйняв поразку від Уельсу
Джерело:"Пряма червона"
Збірна України була близькою до того, щоб здобути путівку на чемпіонат світу-2022. У фінальному відбірковому поєдинку "синьо-жовті" поступилися Уельсу.
Сидорчук: Для нього це було в рази складніше
Півзахисник Динамо та збірної України Сергій Сидорчук розповів про емоції команди після матчу проти Уельсу. Футболіст виокремив одного з гравців національної команди, який надто болісно сприйняв поразку від валлійців.
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Мені здається, жоден з нас так не хотів потрапити на чемпіонат світу, як Ярмоленко. Для нього це було в рази складніше. Думаю, якби йому запропонували одразу після Уельсу роз’їхатися додому, щоб не було матчів, то він би погодився без вагань,
– сказав Сидорчук.
За словами капітана Динамо, Ярмоленко вже трохи відновився, прийти до тями йому допомагають тренування.
"Зараз він вже цілком розуміє, що є новий турнір. У нього є… Не завдання, а такий стимул. Ні-ні, це завдання, Шевченко ж сам наголошував, що він повинен його обійти.
Я не назву це завдання всього його життя. Ярмоленко не засмутиться, якщо не поб’є рекорд (за кількістю голів у збірній). Для нього Шевченко – це топ-форвард. Він займає те місце, яке повинен займати. А щодо морального стану, то він вже трохи відновився. Тренування допомагають", – додав Сергій.
За крок до мрії
- Збірна України була близька до того, щоб поїхати на чемпіонат світу-2022 до Катару. У півфінальному відбірковому поєдинку українці тріумфували, здолавши Шотландію. Гра закінчилася з рахунком 1:3.
- На жаль, у фіналі "синьо-жовтим" не вдалося повторити успіх. Прикрий автогол Андрія Ярмоленка подарував Уельсу путівку на Мундіаль.