Сміливість має колір, цілих два, – Сидорчук перед матчем з Шотландією
Джерело:інстаграм Сергія Сидорчука
У середу, 21 вересня, збірна України зіграє на виїзді проти Шотландії у Лізі націй. Досвідчений півзахисник Сергій Сидорчук зробив красиву публікацію у соцмережах перед грою.
Сидорчук: Завжди з гордістю вдягав кольори збірної
Сергій Сидорчук потрапив у число тих, хто зможе допомогти збірній Україні у вересневих матчах Ліги націй. Капітан київського Динамо зробив крутезний пост у своєму інстаграмі напередодні першої гри проти Шотландії.
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Півзахисник заявив, що гордий носити футболку національної команди. Футболіст зауважив, що синій та жовтий кольори є кольорами сміливості.
Завжди з гордістю вдягав кольори збірної. Сміливість має колір. Цілих два,
– підписав фото з пресконференції Сидорчук.
Відзначимо, що один із фанатів київського Динамо розповідав про допомогу армії від Сидорчука.
Україна підходить до матчу у Глазго з втратами. Участь у поєдинку точно не візьму цілий ряд лідерів: Георгій Бущан, Микола Шапаренко, Олександр Зінченко та Едуард Соболь. В останній момент до цього списку додались ще Віталій Миколенко та Віктор Коваленко.
Ситуація у групі
- Після трьох турів Україна лідирує у своїй групі, маючи у своєму активі 7 очок. "Синьо-жовті" наразі йдуть без поразок – дві перемоги та одна мирова.
- Шотландія "дихає у спину" українця, поступаючи лише одним балом.
- Ірландія з 4 пунктами йде третьою, а Вірменія з 3 очками замикає таблицю. Обидва вже провели по чотири матчі.