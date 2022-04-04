Швиденько перевзулися та змінили прапори, – дружина Усика про знайомих в Криму

Дружина Олександра Усика активно бореться на інформаційному фронті. Цього разу вона розповіла про знайомих, які залишилися в окупованому Криму.

Дружина Усика: Крим – це просто розчарування

Катерина розповіла про листування зі своєю знайомою, яка проживає у Криму. Вона поскаржилася на те, що всі вісім років вони живуть на півострові без води.

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"Друзі, днями листувалася з однією своєю знайомою, колишньою знайомою, із Криму. Вона мені каже: "Кать, ти не подумай, знаємо, що у вас відбувається. Ми не безсердечні. Але ти уявляєш, як ми всі ці роки жили без води?

А я вам скажу: усі ці роки мої батьки також жили в Криму. І все в них було – і вода, і їжа. Ну, їжа так собі, якщо чесно, гівном годували – росіяни це їдять, їм пофіг", – сказала дружина відомого боксера.

За словами Катерини, сьогодні для неї Крим – це суцільне розчарування.

Але друзі, логіка відсутня. Крим – це просто розчарування. До речі, з 2014 року насправді розчарування. Оскільки вони перевзулися швиденько, змінили прапорці. Живіть, мучиться,

– додала Катерина Усик.

Олександр Усик виїхав зі своєю родиною за кордон. Боксер покинув межі України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Він зазначив, що на ринці від нього буде більше користі, ніж зі зброєю в руках.