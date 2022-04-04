Катерина Усик: Ми є сильна країна

Збройні сили України 2 квітня звільнили всю Київську область від окупантів. Все більше злочинів російської армію стали розкритими.

Варте уваги Дружина Усика показала наслідки "руского міру" у її домівці у Ворзелі

"Сьогоднішній день – це просто кошмар. Буча, Гостомель, Ірпінь – це просто незрівнянний біль. Я навіть не знаю, з чим це можна порівняти.

Скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків зі зв'язаними руками просто зникли. Просто зникли із цього життя. Через те, що хтось поруч захотів нам "допомогти"", – сказала Катерина.

Дружина Усика наголосила, що український народ ніколи не пробачить всі злочини РФ на території України.

Господи, я просто благаю, щоб наша країна витримала це все. Ми ніколи цього не вибачимо, це однозначно.

Я просто благаю всіх: "Тримаємося!" У нас немає жодних варіантів. Ми є сильна країна, ми згуртована нація. Дай боже нам усім здоров'я,

– додала дружина титулованого боксера.