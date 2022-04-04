Катерина Усик: Ми є сильна країна
Збройні сили України 2 квітня звільнили всю Київську область від окупантів. Все більше злочинів російської армію стали розкритими.
Варте уваги Дружина Усика показала наслідки "руского міру" у її домівці у Ворзелі
"Сьогоднішній день – це просто кошмар. Буча, Гостомель, Ірпінь – це просто незрівнянний біль. Я навіть не знаю, з чим це можна порівняти.
Скільки дітей, скільки жінок, скільки чоловіків зі зв'язаними руками просто зникли. Просто зникли із цього життя. Через те, що хтось поруч захотів нам "допомогти"", – сказала Катерина.
Дружина Усика наголосила, що український народ ніколи не пробачить всі злочини РФ на території України.
Господи, я просто благаю, щоб наша країна витримала це все. Ми ніколи цього не вибачимо, це однозначно.
Я просто благаю всіх: "Тримаємося!" У нас немає жодних варіантів. Ми є сильна країна, ми згуртована нація. Дай боже нам усім здоров'я,
– додала дружина титулованого боксера.
- У будинку родини Усика у Ворзелі також "гостювали" рашисти. Катерина оприлюднила кадри з дворища після навали окупантів.
- Олександр Усик виїхав з України, аби підготуватися до реваншу проти Ентоні Джошуа. Він пояснив, що на рингу від нього користі для України буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.