У швейцарських Альпах трагічно загинула чемпіонка світу зі сноубордингу

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Джерело:

Ski Chrono

Французька сноубордистка Жюлі Помагальскі 23 березня загинула в результаті сходу лавини в Швейцарії. Титулованій спортсменці було лише 40 років.

Жахливий випадок у Швейцарії

У вівторок, 23 березня, Жюлі Помагальскі разом зі своїми друзями спускалась на лижах у кантоні Урі (Швейцарія). Близько полудня вони потрапили під лавину та не змогли врятуватись.

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Лише за допомогою рятувальників на вертольоті було знайдено тіла двох загиблих: 40-річної чемпіонки світу та гіда Бруно Кутеллі.

Жюлі Помагальскі після завершення кар'єри працювала у сфері туризму на курорті Мерібель у французьких Альпах. Там у неї був спортивний магазин та школа сноубордингу.

  • У минулому французька сноубордистка двічі брала участь на зимових Олімпійських іграх у 2002 та 2006 роках, але обидва рази посідала високе 6 місце у паралельному гігантському слаломі.
  • У далекому 1999 році Жюлі стала чемпіонкою світу з сноуборд-кросу в Берхтесгадені (Німеччина). А вже у 2003 році здобула "срібло" паралельного слалому в австрійському Крайшбергу.
  • У 2004 році стала володаркою Кубка світу у цій же дисципліни. Загалом на етапах Кубка світу здобула 9 перемог.