Швейцарський суд виправдав ексочільників ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні у справі про корупцію

У п'ятницю, 8 липня, Федеральний швейцарський суд оголосив вирок у справі про корупцію щодо експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера та екскерівника УЄФА Мішеля Платіні. Вони звинувачувалися в незаконному привласненні близько 2 мільйонів доларів та підробці документів.

У Швейцарії виправдали футбольних діячів

Обом футбольним діячам загрожував тюремний термін до 5 років. Місцеві судді виправдали чиновників та зняли з них звинувачення.

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Я хочу висловити своє щастя для всіх моїх близьких, що після семи років брехні і маніпуляцій нарешті перемогла справедливість. Моя боротьба – це боротьба проти несправедливості. Я виграв перший матч,

– сказав Платіні після вироку суду.

Що відомо про справу