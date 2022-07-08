Швейцарський суд виправдав ексочільників ФІФА та УЄФА Блаттера та Платіні у справі про корупцію
8 липня 2022 , 12:59Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У п'ятницю, 8 липня, Федеральний швейцарський суд оголосив вирок у справі про корупцію щодо експрезидента ФІФА Йозефа Блаттера та екскерівника УЄФА Мішеля Платіні. Вони звинувачувалися в незаконному привласненні близько 2 мільйонів доларів та підробці документів.
У Швейцарії виправдали футбольних діячів
Обом футбольним діячам загрожував тюремний термін до 5 років. Місцеві судді виправдали чиновників та зняли з них звинувачення.
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Я хочу висловити своє щастя для всіх моїх близьких, що після семи років брехні і маніпуляцій нарешті перемогла справедливість. Моя боротьба – це боротьба проти несправедливості. Я виграв перший матч,
– сказав Платіні після вироку суду.
Що відомо про справу
- Розслідування справи розпочалося ще у 2015 році, проте звинувачення колишнім головам ФІФА та УЄФА швейцарська прокуратура висунула лише у 2021-му.
- Блаттера та Платіні звинуватили у шахрайстві, незаконному привласненні коштів, злочинному неефективному управлінні, а також у підробці документів.
- У 2011 році вони організували виплату 2 мільйонів швейцарських франків (2,08 мільйонів доларів), яка, на думку прокуратури, була незаконною.
- Чиновники заперечували правопорушення, заявляючи, що вони мали усну домовленість про виплату, яка стосувалася консультаційної роботи Мішеля в період з 1998 по 2002 рік.
- Розслідування призвело до відставки Блаттера з поста президента ФІФА. Його відсторонили від футболу на 7 років.