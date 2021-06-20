Сеферовіч більярдним ударом в кут вивів Швейцарію вперед у грі з Туреччиною: відео

Збірні Швейцарії та Туреччини ввечері 20 червня зустрічають у Баку в рамках вирішального матчу 3-го туру групи A. Швейцарці зуміли забити швидкий гол.
Сеферовіч забив з-під Демірала
Швейцарія провела результативну атаку на 6 хвилині гри. Харіс Сеферовіч отримав м'яч на підступах до штрафного від Стівена Цубера.
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Нападник Бенфіки вирішив не шукати партнерів, а взяв ініціативу на себе. Харіс вистрілив з-під захисника Ювентуса Меріха Демірала.
Воротар турків Чакір не зумів відбити м'яч, який полетів у нижній кут. Красивий гол Сеферовіча вивів швейцарів вперед.
Відео голу Сееферовіча
- Швейцарії у матчі проти Туреччини важливо здобути перемогу, щоб претендувати на плей-офф Євро-2020. Однак не все в руках швейцарів. Їх доля на чемпіонаті Європи залежить від гри Італія – Уельс.