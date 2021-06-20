Швейцарія у матчі з дивовижними голами перебила турків, але не гарантувала собі плей-офф: відео

Збірні Швейцарії та Туреччини 20 червня зіграли останній матч групи A на Євро-2020. Поєдинок в Баку виграла швейцарська команда, яка забила на два голи більше за Туреччину.
Швейцарія – Туреччина 3:1
Голи: Сеферовіч, 6, Шакірі, 26, 68 – Кахведжі, 62
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- Перед матчем Швейцарія зберігала шанси вийти до 1/8 фіналу, коли турки після двох поразок Італії та Уельсу вилетіли з Євро. Перед швейцарцями стояло єдине завдання – здобути перемогу і краще – розгромну.
Швидкий гол швейцарів
Перший момент у грі вже на старті поєдинку мала Туреччина: Айхан завдав потужного удару з-за меж штрафного. Зоммеру довелося постаратися, щоб відбити м'яч після гострого удару.Швейцарія з відповіддю не забарилася і на 6 хвилині провела результативну атаку. Сеферовіч отримав м'яч на підступах до штрафного і вистрілив з-під Демірала. Чакір не зумів відбити м'яч, який полетів у нижній кут.
Відео голу Сеферовіча
Хіт-парад красивих ударів у матчі продовжив Джердан Шакірі. Футболісту Швейцарії дозволили пробити з-за меж штрафного. На відміну від турків, удари у футболістів Швейцарії були результативними. Шакірі записав у свій актив дивовижний гол – 2:0!
Туреччина, яка в останній грі билася за свою честь, не знітилася після пропущеного голу. Відновлювати паритет міг Мюлдюр, але м'яч після його потужного удару знову відбив Зоммер.
Відео голу Шакірі
Буквально за якусь мить Шакірі міг оформити дубль. Джердан вийшов віч-на-віч з Чакіром, але програв дуель турецькому голкіперу. Туреччина знову відповіла дальнім ударом у виконанні Мюлдюра. Зоммер здійснив красивий стрибок і витягнув м'яч з правого кута.
На 43 хвилині Мюлдюр вкотре загрожував воротам швейцарців. Оборонець турків здійснив рейд у штрафний та пробив у площину воріт. Але Зоммер і цього разу був на висоті.
Ігрове декласування турків
Після перерви номінальні господарі могли збільшувати перевагу. Цубер знайшов можливість пробити майже з воротарського майданчика. Та Чакір зафіксував м'яч у руках.
За якусь мить воротам Чакіра загрожував Емболо. Бріль завдав соковитого удару в кут, але голкіпер здійснив красивий порятунок. Знову близьким до дубля був Шакірі. Йому зовсім трішки не вистачило, щоб влучити у площину воріт з меж штрафного після стрімкої атаки.
На 60 хвилині турецькі вболівальники вже мали б задуматися про те, щоб поставити пам'ятник Чакіру. Голкіпер здійснив ще один прекрасний порятунок після того, як Сеферовіч пошив у дурні весь захист суперника та пробив у дальній кут.Швейцарія повністю домінувала на футбольному полі, але дозволила туркам відігратися. Ірфан Кахведжі вирішив посперечатися з Шакірі за найкращий гол матчу. Гравець Фенербахче відзначився у воротах Зоммера неймовірним голом здалеку.
Відео голу КахведжіТа вже через 6 хвилин Швейцарія відновила перевагу у два голи. Нестримний Цубер вирізав на Шакірі, який вдало спіймав м'яч на ногу у штрафному та прошив Чакіра!
Відео другого голу Шакірі
На 77 хвилині Туреччину врятувало диво у вигляді стійки. Джака виконав штрафний з гострої позиції: Чакір вже не міг допомогти своїм партнерам, однак м'яч не влетів у сітку.
Через 2 хвилини шедевр створити хотів Ундер: турецький футболіст вистрілив дальнім ударом, але м'яч пролетів над поперечиною.
- У підсумку Швейцарія здобула перемогу та набрала 4 очки, як Уельс. Однак в паралельному матчі Уельс мінімально програв Італії (1:0). Тому валлійці зберегли друге місце за додатковими показниками і вийшли у плей-офф. Швейцарія все ще може вийти в 1/8 фіналу як одна з найкращих команд, що посіли третє місце.
Швейцарія – Туреччина відеоогляд