Швейцарія у матчі з дивовижними голами перебила турків, але не гарантувала собі плей-офф: відео

Збірні Швейцарії та Туреччини 20 червня зіграли останній матч групи A на Євро-2020. Поєдинок в Баку виграла швейцарська команда, яка забила на два голи більше за Туреччину.

Швейцарія – Туреччина 3:1

Голи: Сеферовіч, 6, Шакірі, 26, 68 – Кахведжі, 62

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Перед матчем Швейцарія зберігала шанси вийти до 1/8 фіналу, коли турки після двох поразок Італії та Уельсу вилетіли з Євро. Перед швейцарцями стояло єдине завдання – здобути перемогу і краще – розгромну.

Швидкий гол швейцарів

Перший момент у грі вже на старті поєдинку мала Туреччина: Айхан завдав потужного удару з-за меж штрафного. Зоммеру довелося постаратися, щоб відбити м'яч після гострого удару.

Швейцарія з відповіддю не забарилася і на 6 хвилині провела результативну атаку. Сеферовіч отримав м'яч на підступах до штрафного і вистрілив з-під Демірала. Чакір не зумів відбити м'яч, який полетів у нижній кут.

Відео голу Сеферовіча



Туреччина, яка в останній грі билася за свою честь, не знітилася після пропущеного голу. Відновлювати паритет міг Мюлдюр, але м'яч після його потужного удару знову відбив Зоммер.

Хіт-парад красивих ударів у матчі продовжив Джердан Шакірі. Футболісту Швейцарії дозволили пробити з-за меж штрафного. На відміну від турків, удари у футболістів Швейцарії були результативними. Шакірі записав у свій актив дивовижний гол – 2:0!

Відео голу Шакірі



Буквально за якусь мить Шакірі міг оформити дубль. Джердан вийшов віч-на-віч з Чакіром, але програв дуель турецькому голкіперу. Туреччина знову відповіла дальнім ударом у виконанні Мюлдюра. Зоммер здійснив красивий стрибок і витягнув м'яч з правого кута.

На 43 хвилині Мюлдюр вкотре загрожував воротам швейцарців. Оборонець турків здійснив рейд у штрафний та пробив у площину воріт. Але Зоммер і цього разу був на висоті.

Ігрове декласування турків

Після перерви номінальні господарі могли збільшувати перевагу. Цубер знайшов можливість пробити майже з воротарського майданчика. Та Чакір зафіксував м'яч у руках.

За якусь мить воротам Чакіра загрожував Емболо. Бріль завдав соковитого удару в кут, але голкіпер здійснив красивий порятунок. Знову близьким до дубля був Шакірі. Йому зовсім трішки не вистачило, щоб влучити у площину воріт з меж штрафного після стрімкої атаки.

На 60 хвилині турецькі вболівальники вже мали б задуматися про те, щоб поставити пам'ятник Чакіру. Голкіпер здійснив ще один прекрасний порятунок після того, як Сеферовіч пошив у дурні весь захист суперника та пробив у дальній кут.

Швейцарія повністю домінувала на футбольному полі, але дозволила туркам відігратися. Ірфан Кахведжі вирішив посперечатися з Шакірі за найкращий гол матчу. Гравець Фенербахче відзначився у воротах Зоммера неймовірним голом здалеку.

Відео голу Кахведжі

Та вже через 6 хвилин Швейцарія відновила перевагу у два голи. Нестримний Цубер вирізав на Шакірі, який вдало спіймав м'яч на ногу у штрафному та прошив Чакіра!

Відео другого голу Шакірі



На 77 хвилині Туреччину врятувало диво у вигляді стійки. Джака виконав штрафний з гострої позиції: Чакір вже не міг допомогти своїм партнерам, однак м'яч не влетів у сітку.

Через 2 хвилини шедевр створити хотів Ундер: турецький футболіст вистрілив дальнім ударом, але м'яч пролетів над поперечиною.

У підсумку Швейцарія здобула перемогу та набрала 4 очки, як Уельс. Однак в паралельному матчі Уельс мінімально програв Італії (1:0). Тому валлійці зберегли друге місце за додатковими показниками і вийшли у плей-офф. Швейцарія все ще може вийти в 1/8 фіналу як одна з найкращих команд, що посіли третє місце.

Швейцарія – Туреччина відеоогляд