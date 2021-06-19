Вирішальна битва за плей-офф: прогноз на матч Швейцарія – Туреччина на Євро-2020

Збірні Швейцарії та Туреччини досі не здобули жодної перемоги на Євро-2020, але все ще зберігаються шанси зіграти у раунді плей-офф. У неділю, 20 червня, команди зустрінуться у вирішальній грі 3-го туру групи A.

Швейцарія та Туреччина провели по два матчі на Євро-2020 й не здобули жодної перемоги. Обидві збірні програли Італії. Якщо в турків поразка Уельсу, то швейцарці здобули нічию.

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Наразі що Швейцарія, що Туреччина зберігають шанси зіграти у плей-офф. Для цього кожній з команд слід здобути перемогу. Туреччина може пройти у плей-офф тільки як одна з кращих команд, що посіли третє місце.

Натомість Швейцарія все ще може здобути другу сходинку. Та швейцарцям слід надіятися на поразку Уельсу в поєдинку з Італією.

Швейцарія – Туреччина: прогноз Favbet

У букмекерській компанії Favbet вважають Швейцарію фаворитом гри. Перемогу команди Владиміра Петковича оцінюють коефіцієнтом 1,73.

Натомість на звитягу турецької команди букмекери пропонують коефіцієнт 5,10. Нічия у грі оцінена коефіцієнтом 3,90.

Обидвом командам важливо забивати багато голів, щоб мати хорошу статистику. Букмекери пропонують коефіцієнт 2,32 на тотал голів більше 3. Якщо ж у поєдинку буде менше 2 голів – коефіцієнт 3,1.

Хто заб'є гол: