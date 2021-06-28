Швейцарія "прибила" Францію швидким голом: фаворит Євро-2020 шокований – відео

Швейцарія 28 червня грає проти Франції в 1/8 фіналу Євро-2020. Гості несподівано відкрили рахунок у зустрічі.

Несподіваний початок

Французька збірна тотально домінувала на футбольному полі. Але перевага була у контролі м'яча, але без моментів. Швейцарці першими розмочили нулі на табло.

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На 15-й хвилині Цубер продемонстрував чудову техніку, виконав майстерну передачу у штрафний майданчик, де Сеферовіч ударом головою шокував Льоріса – 0:1. Здається, зміна тактики Дідьє Дешамом не спрацювала.

Нагадаємо, що переможець зустрічі зіграє в 1/4 фіналу проти Іспанії.

Відео голу Сеферовіча