Швейцарія "прибила" Францію швидким голом: фаворит Євро-2020 шокований – відео
28 червня 2021 , 22:24Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Швейцарія 28 червня грає проти Франції в 1/8 фіналу Євро-2020. Гості несподівано відкрили рахунок у зустрічі.
Несподіваний початок
Французька збірна тотально домінувала на футбольному полі. Але перевага була у контролі м'яча, але без моментів. Швейцарці першими розмочили нулі на табло.
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На 15-й хвилині Цубер продемонстрував чудову техніку, виконав майстерну передачу у штрафний майданчик, де Сеферовіч ударом головою шокував Льоріса – 0:1. Здається, зміна тактики Дідьє Дешамом не спрацювала.
Нагадаємо, що переможець зустрічі зіграє в 1/4 фіналу проти Іспанії.
Відео голу Сеферовіча