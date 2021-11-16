Швейцарія перестрибнула Італію, хокейний рахунок від Англії: результати відбору на ЧС-2022

16 листопада 2021 , 08:38
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Джерело:

24 канал

Відбір на чемпіонат світу-2022 у Катарі підходить до свого завершення. У понеділок, 15 листопада, у деяких групах відбулися поєдинки останнього туру.

Швейцарія – Болгарія 4:0

Голи: Окафор, 48, Варгас, 57, Іттен, 72, Фройлер, 90+1

Швейцарія – Болгарія відеоогляд

Північна Ірландія – Італія 0:0

Північна Ірландія – Італія відеоогляд

Шотландія – Данія 2:0

Голи: Свуттар, 35, Адамс, 86

Шотландія – Данія відеоогляд

Ізраїль – Фарерські острови 3:2

Голи: Дабур, 30 (п), Вайссман, 58, Перец, 74 – Ватнхамар, 62, Ольсен, 72

Ізраїль – Фарерські острови відеоогляд

Австрія – Молдова 4:1

Голи: Арнаутовіч, 4, 55 (п), Тріммель, 22, Любічіч, 83 – Ніколаеску, 60

Австрія – Молдова відеоогляд

Польща – Угорщина 1:2

Голи: Свідерскі, 62 – Шафер, 37, Газдаг, 80

Польща – Угорщина відеоогляд

Албанія – Андорра 1:0

Гол: Чекічі, 74 (п)

Албанія – Андорра відеоогляд

Сан-Марино – Англія 0:10

Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (п), 32, 39 (п), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 80
Вилучення: Россі, 68 (Сан-Марино)

Сан-Марино – Англія відеоогляд

Автор: Софія Кулай