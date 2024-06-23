Німеччина на останніх хвилинах уникнула поразки у грі зі Швейцарією на Євро-2024

У неділю,23 червня, розпочався останній тур групового раунду чемпіонату Європи-2024 з футболу. В одному із двох поєдинків зійшлись перші дві команди групи "А".

Швейцарія – Німеччина 1:1

Голи: Ндоє, 28 – Фюллькруг, 90+2

У перших двох турах Німеччина гарантувала собі дострокове місце у плей-оф Євро-2024 "Бундестім" знищив Шотландію 5:1 та переміг Угорщину 2:0. Швейцарія ж перемогла Угорщину 3:1 та розписала нічию із Шотландією 1:1, інформує 24 Канал.

До теми Хто виграє групу А: онлайн-трансляція матчу Швейцарія – Німеччина на Євро-2024

Тому "червоні хрести" намагались перервати переможну ходу господарів чемпіонату Європи.

Команди дуже активно розпочали поєдинок. Німеччина прогнозовано взяла м'яч під свій контроль. Найпомітнішим футболістом у складах обох команд був Гаверц, який вже на 3-й хвилині завдав першого удару у рамку воріт Зоммера, який впорався із ударом головою Кая.

Вже за декілька хвилин постріл Гаверца заблокував захисник. Кай опинився на газоні, але суддя проігнорував падіння.

На 17-й хвилині м'яч вперше побував у сітці воріт господарів. Андріху вдався класний удар з-за меж штрафної. Зоммер зіграв не найкращим чином та був змушений виймати м'яч із власних володінь. Однак святкування німців скасував головний арбітр матчу, який пішов переглядати гол на повторі. Після чого Орсато угледів фол в атаці від "бундестім". На табло повернулись нулі!

Шокуючий тайм для "бундестім"

На 28-й хвилині Швейцарія повела у рахунку 1:0! Ндоє класно результативно закінчив доволі сумбурну атаку господарів після передачі Фройлера. Вже Німеччині довелось відігруватись у рахунку. Це перший такий досвід команди Нагельсманна на цьому Євро-2024.

Відео голу Швейцарії

Майже одразу Ндоє ледь не оформив дубль у ворота Ноєра. Дан виграв боротьбу у таранного Рюдігера, але пробив поруч із володіннями гостей.

Німці намагались зрівняти цифри на табло вже у першому таймі. Але то удари Гаверца та Андріха блокували оборонці, то пострілу Рюдігера бракувало влучності.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло Швейцарії 1:0.

Новий виклик "бундестім"

Другий тайм команди розпочали абсолютно на рівних. Дещо гостріше було біля володінь Зоммера, який відбив потужний удар Мусіала. Добивання Гюндогана було дуже невдалим.

Кроос пристрілювався із середньої відстані – дуже неточно.

На 61-й хвилині Нагельсманн освіжив гру своєї команди новими футболістами. Адже його підопічним потрібно було відігруватись у рахунку.

Німецька збірна намагалась бодай зрівняти рахунок у матчі. Адже перевага Швейцарії 1:0 вивела її у лідери групи "А", "бундестім" опустився на другу позицію.

У середині другого тайму дуже небезпечно було біля швейцарських воріт. Вірц накрутив опікуна, віддавши на Кімміх, удар Йозуа був заблокований захисником. Німецькі футболісти сигналізували про фол, але Орсато за допомогою системи VAR засмутив гостей. Пенальті не було!

Дуже багато боротьби було від обох збірних.

В останні 10 хвилин гості заробили небезпечний штрафний. Кроос прямим ударом намагався закрутити у дальню дев'ятку. Був би красень-гол, якби не Зоммер.

Рятівник із Дортмунда

На 84-й хвилині м'яч вдруге побував у володіннях Ноєра. Однак взяття воріт було скасоване через офсайд у Варгаса. Рахунок не змінився 1:0.

Вже через хвилину Гаверц перевірив на міцність поперечину швейцарських воріт.

У наступній атаці Джака намагався прошити Ноєра ударом в один дотик. Мануель показав свій високий клас та перевів м'яч на кутовий.

Вже у компенсований до матчу час Фюллькруг головою зрівняв цифри на табло 1:1.

Німеччина врятувалась від першої поразки на Євро-2024. "Бундестім" у підсумку повернув собі лідерство у групі балів). Швейцарія із 5 пунктами посіла другу позицію.