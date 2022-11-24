Камерун не здивував: Швейцарія здобула перемогу завдяки Емболо, який має камерунське коріння

Збірна Камеруну 24 листопада грою проти Швейцарії стартувала на чемпіоні світу-2022. Господарі мінімально обіграли африканського суперника.

Швейцарія – Камерун 1:0

Гол: Емболо, 48

Лише на 10-й хвилині матчу уболівальники у Катарі побачили перший удар у ствір воріт. Екамбі зіграв на добиванні, але пробив вище воріт Зоммера, повідомляє 24 канал.

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Вже у наступній атаці Швейцарія відповіла дальній та вкрай неточним пострілом від Джаки. Граніт щось емоційно сигналізував своїм партнерам по команді. Схоже, що лідер швейцарської збірної нікого не знайшов поглядом, тому вирішив пробити.

Протягом перших 30 хвилин команди не показували чогось надзвичайного. Гра переважно відбувалась без гострих моментів. Справді небезпечний епізод був вже на 31-й хвилині, але Зоммер не без труднощів дотягнувся до удару з гострого кута.

На щастя для швейцарських уболівальників, ніхто з камерунських футболістів не встиг зіграти на добиванні.

Дуже гостро було біля воріт Швейцарії. Фай прострілив у штрафний суперника. На передачу відгукнувся Екамбі, але в останній момент з-під його ноги м'яч вибив захисник.

У першому таймі уболівальники голів не побачили. "Сухі" нулі на табло.

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Перерва пішла на користь Швейцарії, яка вже на 48-й хвилині змінила 0:0 на 1:0 на свою користь.

Шарікі ідеальним прострілом знайшов Емболо, якому нічого не заваджало відправити м'яч у ворота гостей. Захисники Камеруну проспали в епізоді.

На 57-й хвилині Чупо-Мотінг класно обіграв захисника вже біля воріт Зоммера. Але дещо затягнув з ударом, який вже перекрив інший захисник та воротар Швейцарії.

Швейцарія відповіла ще гостріше. Онана видав неймовірний сейв після удару Варгаса. Вже під час кутового Емболо впритул розстрілював володіння суперника, але м'яч високо полетів над поперечиною. Точно пробити завадив йому суперник, тому арбітр призначив кутовий.

Швейцарські футболісти комфортно себе почували на футбольному полі. Вони продовжували тиснути на володіння Онани. Хоча забивати більше потрібно було камерунцям.

На 68-й хвилині Швейцарія могла бути ще на крок ближчою до перемоги, але не забила.

Відмер гостро прострілював вздовж воріт суперника. Момент закінчився кутовим, який швейцарці просто змарнували.

Наприкінці основного часу матчу Джака нагадав про себе. Удар Граніта з-за меж штрафного майданчика був вкрай невдалим.

Удар Сеферовіча заблокував, здавалось, вже відіграний захисник Камеруну.

Швейцарія з мінімальної перемоги над Камеруном стартувала на чемпіонаті світу-2022 у Катарі.

Інший матч групи "G" закриватиме п'ятий ігровий день ЧС-2022. Бразилія зіграє проти Сербії. Початок зустрічі о 21:00.

Відеоогляд матчу Швейцарія – Камерун