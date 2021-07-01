У погоні за черговою сенсацією: чи зніме Швейцарія скальп Іспанії в 1/4 фіналу Євро – прогноз

Збірна Швейцарії, яка створила найбільшу сенсацію на Євро-2020, у п'ятницю, 2 липня, спробує продовжити боротьбу на турнірі. Швейцарська команда в 1/4 фіналу Євро-2020 поміряється силами з триразовими чемпіонами Європи – іспанцями. Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

Швейцарія вийшла у плей-офф Євро-2020 як одна з кращих чотирьох команд, що посіли третє місце в групі. Підопічні Владиміра Петковіча випередили Туреччину, але пропустили вперед Уельс та Італію.

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В 1/8 фіналу Швейцарія отримала фаворита Євро-2020 – Францію. Та швейцарці не знітилися перед чемпіонами світу та сенсаційно перемогли в серії пенальті.

Іспанська команда посіла у своїй групі друге місце. "Червона фурія" не змогла перемогти Швецію і Польщу, але розтрощила Словаччину. В 1/8 фіналу підопічні Луїса Енріке також відіграли додаткові 30 хвилин з Хорватією. Іспанія зуміла вирвати перемогу.

Швейцарія – Іспанія: прогноз Favbet на матч 1/4 фіналу Євро-2020

Швейцарці здобули лише одну перемогу в 22 матчах з іспанцями. В активі "червоної фурії" 16 перемог. Ще 5 разів команди зіграли внічию. Втім, в чотирьох попередніх матчах швейцарці програли лише раз.

Як і в матчі з Францією – Швейцарія андердог. Букмекери дають коефіцієнт 3,60 на прохід команди Петковіча до півфіналу. Для Швейцарії це перший в історії чвертьфінал. Водночас шанси Іспанії вийти до наступного раунду букмекери оцінюють коефіцієнтом 1,33.

Іспанія фаворит на те, щоб здобути перемогу в основний час гри. На їх звитягу букмекери пропонують коефіцієнт 1,67. Натомість перемога Швейцарії в основний час гри оцінена коефіцієнтом 5,90.

На попередній стадії Швейцарія та Іспанія не змогли виграти в основний час матчу. Якщо команди знову не визначать сильнішого за 90 хвилин – коефіцієнт 3,85.

Іспанія здолала Хорватію в додатковий час. Якщо підопічні Енріке повторять своє досягнення на попередній стадії і знову виграють в овертаймі – коефіцієнт 9. Ідентичний прохід Швейцарії оцінений коефіцієнтом 19.

Швейцарія ж довела матч з Францією до серії пенальті. Вирішальний удар не зумів реалізувати Кіліан Мбаппе. Це доводить, що в лотереї шанси команд рівні.

Перемогу Швейцарії в серії пенальті букмекери оцінюють коефіцієнтом 13. На Іспанію у компанії Favbet дають коефіцієнт 12.

Швейцарія та Іспанія зустрінуться у Санкт-Петербурзі. Початок гри о 19:00.