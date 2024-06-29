Чемпіон Європи їде додому: Швейцарія з голом-цукеркою перемогла Італію та вийшла в 1/4 фіналу

На чемпіонаті Європи стартували матчі плей-оф. У першому поєдинку 1/8 фіналу зустрічалися збірні Швейцарії та Італії.

Швейцарія – Італія 2:0

Голи: Фройлер, 37, Варгас, 46

Чинні чемпіони Європи зі скрипом пройшли груповий раунд та вийшли у плей-оф. У 1/8 фіналу "Скуадру Адзурру" очікував "міцний горішок" – збірна Швейцарії, пише 24 Канал.

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Безпорадні чемпіони

Хід поєдинку підтвердив проблеми команди Лучано Спалетті. "Червоні хрестоносці" більше володіли м'ячем та загрожували воротам Доннарумми.

На 24-й хвилині матчу Емболо зобов'язаний був відкривати рахунок. Форвард Монако опинився на зручній позиції, але голкіпер "Скуадри адзурри" розгадав задум.

Похибку товариша по команді виправив Ремо Фройлер. Хавбек отримав пас у штрафному майданчику та майстерним ударом поцілив у ворота Доннарумми.

Відео голу Фройлера

Залишок першого тайму минув за переваги "червоних хрестоносців". Італійцям потрібно було відіграватися в другій половині гри.

Однак все відбулося навпаки. В дебюті другого тайму швейцарці подвоїли перевагу. Красень-гол забив Рубен Варгас. Вінгер отримав м'яч на куту штрафного майданчика та майстерним ударом відправив кулястого в праву дев'ятку.

Відео голу Варгаса

Італійці шукали можливість відігратися. На 75-й хвилині лише стійка врятувала швейцарців після удару Джалуки Скамакки. Лучано Спаллетті замінами сподівався врятувати гру, але все було марно.

У підсумку Швейцарія здобула перемогу з рахунком 2:0. Збірна Італії стала одним з розчарувань турніру. 14 липня Європа отримає нового чемпіона.

Збірна Швейцарії стала першим чвертьфіналістом. На цій стадії "червоні хрестоносці" зіграють з переможцем пари Англія – Словаччина. Поєдинок відбудеться 6 липня.