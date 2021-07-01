Швейцарія та Іспанія зустрінуться у Санкт-Петербурзі (Росія) на стадіоні "Газпром Арена". Поєдинок 1/4 фіналу розпочнеться о 19:00.

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Швейцарія – Іспанія: де дивитися

В Україні матчі Євро-2020 транслюють винятково телеканали "Футбол 1/2/3" та ТРК "Україна". Поєдинок Нідерланди – Чехія транслюватимуть на "Футбол 1" та "Футбол 2". Початок трансляції о 18:50.

Дивитися онлайн матч Швейцарія – Іспанія можна на усіх платформах, які транслюють ці канали. Серед них – Oll.tv. В Україні дивитися канали "Футбол 1/2/3" можна на супутнику і в пакетах кабельних або IPTV операторів.

Телеканал ТРК "Україна" доступний передплатникам платформи Megogo.