У Швеції футболіст забив гол і курйозно зігнув ворота суперника: відео

Незвичайним епізод запам'ятався матч 5 туру чемпіонату Швеції між М'єльбю та Естерсундом. Футболіст господарів Якоб Бергстрем забив переможний гол та заодно зігнув ворота суперника.

Ризикував власним здоров'ям заради гола

На 37-й хвилині господарі розмочили нулі на табло. Позиційну атаку М'єльбю завершив ударом нападник команди Якоб Бергстрем.

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Форвард замкнув головою верхову передачу у воротарському майданчику гостей – 1:0. Все б нічого, якби футболіст за інерцією на великій швидкості не влетів у праву штангу. Зіткнення було настільки сильним, що ворота, які захищав голкіпер Естерсунда, зігнулись.

Ситуація була небезпечною для здоров'я автора голу. Однак швед швидко підійнявся на власні ноги та побіг радіти взяттю воріт з партнерами по команді.

Для Бергстрема цей результативний постріл став другим у 8 матчах в усіх поєдинках сезону. Також у його доробку один асист.

Його гол не лише відкрив рахунок зустрічі, а й поставив у ній крапку – 1:0 перемога М'єльбю. Після звитяги клуб із 7 очками йде на 9 місці.

Відео голу Бергстрема