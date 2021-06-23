Швеція у результативному трилері перемогла Польщу та допомогла Україні: відео

Збірна Польщі офіційно вилетіла з Євро-2020. У середу, 23 червня, польська збірна поділила очки зі Швецією в останньому турі групи E.

Швеція – Польща 3:2

Голи: Форсберг, 2, 59, Клаессон, 90+4 – Левандовський, 61, 84

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Інтерес України

На Євро-2020 Швеція зіграла внічию з Іспанією (0:0) та перемогла Словаччину (1:0), завдяки чому очолювала групу E з чотирма очками. Швеція пробилася у плей-офф до гри з поляками.

Польща на груповому етапі програла словакам (1:2) і зіграли внічию з Іспанією (1:1). До гри зі шведами поляки йшли четвертими й могли гарантувати собі плей-офф тільки в разі перемоги.

Від цього матчу залежала доля України, яка зберігала шанси на плей-офф. Українцям було потрібно, щоб поляки не виграли, а в паралельній грі Іспанія перемогла Словаччину.

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Швидкий гол Швеції

Уже на другій хвилині гри Швеція несподівано відкрила рахунок. Еміль Форсберг протиснув польських оборонців та пробив у дальній кут повз Войцеха Щенсни!

Відео голу Форсберга



На 17 хвилині Польща була близька, щоб зрівняти рахунок. Небезпека біля воріт шведів виникла після подачі з кутового. Левандовський виграв верхову дуель та двічі відправив м'яч у поперечину.

Польща тиснула протягом усього тайму й попри відсутність гострих моментів оборона шведів скрипіла. У компенсований час Ольсен врятував своїх партнерів після потужного удару Зелінського.

Відразу після перерви Зелінський вдруге змусив Ольсена демонструвати дива реакції. Голкіпер відбив підступний удар з-за меж штрафного. Свій момент нарешті мали й шведи. Куайсон скористався помилкою поляків та пробив з меж штрафного. Цього разу Щенсни виручив партнерів.

На 52 хвилині воротаря Швеції дальнім ударом у нижній кут потурбував Крихов'як. Голкіпер шведів потягнув м'яч!

Гольова перестрілка

Терплячі шведи знайшли свій другий шанс на 59 хвилині. Деян Кулусевскі протягнув м'яч до штрафного поляків та віддав передачу на Форсберга. Еміль елегантно пробив у кут – 2:0!

Відео другого голу Форсберга



Та вже через дві хвилини шведи отримали м'яч у свої ворота. Роберт Левандовський класно відкрився та отримав пас на хід. Роберт увійшов у штрафний та забив гол красивим обвідним ударом у "дев'ятку" – 2:1!

Відео голу Левандовського



Що ближчим був кінець матчу, то більше нервували футболісти Польщі. Шведські футболісти робили все, щоб відвести гру від своєї половини поля, однак поляки були наполегливими.

Поляки втілили свою перевагу на 84 хвилині. Левандовський грамотно зіграв у штрафному та переграв Ольсена. На порятунок у поляків було близько 10 хвилин.

Відео другого голу Левандовського

На 89 хвилині Левандовський ледь не забив третій гол. Роберт виконав навісив у напрямку воріт і м'яч ледь не впав у нижній кут. На щастя, Ольсен відбив м'яч.

Розв'язка у компенсований час

Компенсовані 5 хвилин були надзвичайно нервовими, але саме Швеція забила третій гол. Клаессон відзначився чудовим голом з меж штрафного!