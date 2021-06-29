Рецепт перемоги: шведські ЗМІ вважають, що достатньо виключити одного гравця України
Джерело:Svenska Fans
Журналісти зі Швеції оцінили шанси своєї збірної на перемоги в 1/8 фіналу Євро-2020 проти команди України. Вони вважають, що шведам для перемоги достатньо грати так, як на груповому етапі й виключити з гри Андрія Ярмоленка.
Видання відзначає, що в збірної Швеції немає гравця такого калібру як правий хавбек збірної України.
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Шведські журналісти очікують від матчу високих швидкостей. Вони впевнені, що українська команда більш технічна, ніж шведська, але й більш нестабільна та непередбачувана.
Швеція ж грає в більш простий футбол, не маючи в складі зірок рівня Андрія Ярмоленка. Але це не означає, що шведи грають гірше,
– відзначає Svenska Fans.
Водночас ЗМІ справедливо підкреслює, що на груповому етапі збірна Швеції показала більш хорошу командну гру. Тож, на думку шведських журналістів, для перемоги потрібно виключити ліву ногу Ярмоленка з гри й грати так, як на груповому етапі.
Крім хавбека Вест Хема, у складі збірної України журналісти відзначили лівого захисника Манчестер Сіті Олександра Зінченка, а також нападника Гента Романа Яремчука.
Матч Швеція – Україна: коротко
- Поєдинок розпочнеться о 22:00 29 червня. Місцем "двобою" стане "Гемпден Парк" у шотландському Глазго.
- Це буде останній поєдинок 1/8 фіналу футбольного Євро-2020. Переможець поєдинку в 1/4 фіналу зустрінеться з Англією, яка вибила Німеччину.
- До цього команди лише один раз зустрічалися в офіційних поєдинках. Тоді на Євро-2012 збірна України перемогла 2:1 завдяки дублю Андрія Шевченка, який нині очолює збірну.