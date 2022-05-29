Шумахер потрапив в серйозну аварію на гран-прі Монако: болід гонщика розламався на дві частини

На міській трасі в Монте-Карло триває гран-прі Монако. Гонщик Haas Мік Шумахер втратив контроль над болідом і врізався в бар'єри.

Болід гонщика розламався на дві частини

Гонщик Haas Мік Шумахер потрапив в аварію на гран-прі Монако. Німецький пілот врізався в бар’єри у секції "Басейн", пише 24 канал.

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Удар був настільки потужним, що його болід розламався на дві частини.

На щастя, з гонщиком все добре. Шумахер повідомив, що з ним усе гаразд, він неушкодженим вибрався з машини.

На трасу виїхала машина безпеки. Згодом гонку зупинили червоними прапорами заради відновлення бар’єрів.



Шумахер потрапив в серйозну аварію / Фото з твітеру F1

Друга аварія пілота у Монако

У 2021 році напередодні гран-прі Монако чемпіонату Формули-1 гонщики випробували вуличну трасу в Монте-Карло, де і розбив свій болід пілот Haas.

Організатори зупинили заїзди червоними прапорами після того, як Шумахер потрапив в аварію, сильно пошкодивши болід.

На щастя, Шумахер зміг самостійно покинути болід після аварії.

Також на початку сезону син легендарного гонщика потрапив у аварію. Мік Шумахер вщент розбив свій болід під час кваліфікації гран-прі Формули-1 у Саудівській Аравії. 23-річний німецький пілот не впорався з керуванням на одному з поворотів траси.

Переможцем кваліфікації 7-го етапу чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1- гран-прі Монако став пілот команди Ferrari Шарль Леклер.

24-річний монегаск у третьому сегменті кваліфікаційних заїздів показав результат 1:11.376. Для Леклера цей поул став вже 5-м у цьогорічному сезоні Формули-1.

Перед 7-м гран-прі чемпіонату Макс Ферстаппен (Red Bull) іде в лідерах, у його активі 110 очок і випереджає Леклера (104 пункти). Далі йдуть Серхіо Перес (Red Bull) – 85, Джордж Расселл (Williams) – 74 і Карлос Сайнс (Ferrari) – 65.

Мік Шумахер – чемпіон європейської Формули-3 в 2018 році і Формули-2 в 2020 році.