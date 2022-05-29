Удар был столь мощным, что его болид разломился на две части.

К счастью, с гонщиком все хорошо. Шумахер сообщил, что с ним все хорошо, он невредимым выбрался из машины.

На трассу выехала машина сохранности. Впоследствии гонку остановили красными флагами для восстановления барьеров.

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Шумахер попал в серьезную аварию / Фото с твиттера F1

Вторая авария пилота в Монако

В 2021 году накануне гран-при Монако чемпионата Формулы-1 гонщики опробовали уличную трассу в Монте-Карло, где и разбил свой болид пилот Haas.

Организаторы остановили заезды красными флагами после того, как Шумахер попал в аварию, сильно повредив болид.

К счастью, Шумахер смог самостоятельно покинуть болид после аварии.

Также в начале сезона сын легендарного гонщика попал в аварию. Мик Шумахер наголову разбил свой болид во время квалификации гран-при Формулы-1 в Саудовской Аравии. 23-летний немецкий пилот не справился с управлением на одном из поворотов трассы.

Победителем квалификации 7-го этапа чемпионата мира по автогонкам Формула-1-гран-при Монако стал пилот команды Ferrari Шарль Леклер.

24-летний монегаск в третьем сегменте квалификационных заездов показал результат 1:11.376. Для Леклера этот поул стал уже 5-м в сезоне Формулы-1.

Перед 7-м гран-при чемпионата Макс Ферстаппен (Red Bull) уходит в лидерах, в его активе 110 очков и опережает Леклера (104 пункта). Далее следуют Серхио Перес (Red Bull) – 85, Джордж Расселл (Williams) – 74 и Карлос Сайнс (Ferrari) – 65.

Кстати говоря. Мик Шумахер – чемпион европейской Формулы-3 в 2018 году и Формулы-2 в 2020 году.