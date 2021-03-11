У штаб збірної України може увійти експерт каналів "Футбол 1/2/3"

Тренерський штаб збірної України з футболу може поповнитися нових фахівцем. Помічником Андрія Шевченка, ймовірно, стане Авраам Кампомар.

Колишній тренер академії донецького Шахтаря Авраам Кампомар може стати членом тренерського штабу збірної України.

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Поки у збірній України не коментували інформацію.

Що відомо про Кампомара?

Окрім роботи у Шахтарі, Кампомар також тренував дитячо-юнацькі команди і був аналітиком в декількох іспанських клубах.

Останнім часом працював експертом на каналах "Футбол 1/2/3". Учасник навчальної програми про футбол PASS.

Що відомо про тренерський штаб Шевченка

У штаб Андрія Шевченка входять відразу декілька іноземних фахівців. Зокрема, Мауро Тассотті, Андреа Мальдера та Педро Луїс Харо Регуеро.

У 2020 році штаб збірної України офіційно поповнив Андреа Адзалін. На початку 2021 року глава УАФ Андрій Павелко повідомив, що в збірній України працюватиме Луіджі Ночентіні.

До штабу Андрій Шевченка також входить Олександр Швковський.