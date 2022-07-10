Боремося, віддаючи найцінніше, – Шовковський емоційно відреагував на загибель ексгравця Динамо

У неділю, 10 липня, футбольну спільноту України сколихнула сумна звістка. Колишній футболіст Динамо та молодіжної збірної України Сергій Баланчук загинув на війні.

Шовковський: Ми навчалися разом в одному класі

Тренер збірної України Олександр Шовковський відреагував на смерть колишнього одноклубника Сергія Баланчука, який загинув на війні після артилерійського обстрілу.

До теми На Донеччині загинув колишній футболіст Динамо Сергій Баланчук

"Дуже жахлива звістка. Болюча… Невідворотна… Втрата… Сергій Баланчук! 47 років. Загинув, захищаючи нашу країну в війні з підступними рашистами, які нічого не цураються. Загинув від ворожої артилерії під Бахмутом…

Ми навчалися разом в одному класі. Він був найкращим учнем серед усього нашого спеціалізованого футбольного класу і закінчив школу з золотою медаллю!

Починали разом шлях у футболі. І, до речі, він перший серед усіх нас потрапив після школи з Динамо-3 в склад дубля Динамо і закріпився в команді… Ми з ним разом прийшли в першу команду Динамо 18 грудня 1993 року, разом з Сергієм Федоровим", – зазначив фахівець.

Тренер збірної України не сумнівається у перемозі України. Він наголосив, що нам вкрай необхідно посилювати зовнішнє кільце підтримки, підтримки усього світу.

Свобода – це не те, що вам можуть дати! Це те, що неможливо забрати! Ми боремося, віддаючи найцінніше, що у нас є – життя синів і доньок нашої України,

– додав Шовковський.

Що відомо про Сергія Баланчука