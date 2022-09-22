Петраков підтримав травмованого гравця Шотландії прямо під час матчу: потужне фото

Шотландія взяла реванш в України за болючу поразку у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. Господарі навіть після втрати основного захисника змогли забити три голи у ворота Анатолія Трубіна.

Сильний вчинок українського тренера

Вже на 26-й хвилині зустрічі Стів Кларк був змушений робити заміну. Натан Паттерсон отримав травму у одному з ігрових епізодів. Захисник Евертона сам покинув поле, а вже за межами поля футболіста поклали на ноші та відправили у лікарню, пише 24 канал.

До матчу Ще нічого не втрачено, – Петраков не втрачає надії повернути лідерство в групі Ліги націй

Головний тренер збірної України Олександр Петраков був весь у грі, але з солідарності вирішив підтримати травмованого гравця Шотландії.. Українець підбіг до ношів та потиснув руку Паттерсону. Зворушливий момент, який заслуговує на оплески фанатів обох збірних.



Петраков підтримав травмованого Паттерсона / Колаж із інстаграму zbirna.ua

Цікаво, що через пошкодження участь у матчі не зміг взяти лівий захисник збірної України Віталій Миколенко. Напередодні поєдинку фланговий оборонець жартома назвав винуватця своєї травми. Ним виявився якраз захисник Шотландії Паттерсон. Миколенко розповідав, що травмувався саме після передачі Натана ще у грі за Евертон проти Вест Хема.

Україна провалила другий тайм та отримала у свої ворота три голи. Натомість не забила жодного. У підсумку – 3:0, розгромна перемога Шотландії. Матч-реванш у Лізі націй відбудеться 27 вересня у Кракові. Наразі команда Петракова пропустила на перше місце у групі шотландців, сама ж посідає другу позицію.

Наступний поєдинок збірна України проведе 24 вересня на виїзді проти Вірменії (початок о 16:00 за Києвом).