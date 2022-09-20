Хто та коли покаже матч Шотландія – Україна в Лізі націй

Збірна України з футболу 21 вересня зіграє перенесений матч групового етапу Ліги націй. На виїзді наша команда позмагається зі збірною Шотландії. Цей матч буде доступний до перегляду і в Україні.

Збірній України випало зіграти одразу три матчі проти Шотландії у 2022 році. Один з них – у плей-офф кваліфікації на чемпіонат світу. Ще два – у групі Ліги націй. Але ці матчі відбулися не в ті дати, які планувалося. Все через війну, яку розпочала росія.

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Та все ж Україна зіграє проти Шотландії на її полі матч Ліги націй. Це буде третя гра для українців на "Хемпден парк" в Глазго трохи більше, аніж за рік. У 2021 році саме тут зіграли матч 1/8 фіналу Євро-2020 проти Швеції, де українці перемогли. А 1 червня 2022 року українці тут перемогли вже збірну Шотландії у відборі на ЧС-2022. Тепер "синьо-жовті" знову повертаються на цей стадіон.

Хто покаже матч Шотландія – Україна

Матч Шотландія – Україна можна буде дивитися як по телебаченню, так і онлайн. Гра розпочнеться в середу, 21 вересня, о 21:45.

По телебаченню трансляція відбудеться в межах інформаційного марафону "Єдині новини" на телеканалах ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", що транслюються в мережах кабельних операторів, на ОТТ-платформах та в мережі цифрового телебачення Т2.

Також матч Шотландія – Україна дивитися онлайн можна буде на YouTube-каналі Української асоціації футболу.

Абоненти, що користуютьсяна названих каналах. Окрім того,на вищевказаних каналах та платформах, у тому числі в YouTube, будевідповідно до вимог УЄФА щодо телевізійних прав та принципу територіальності.

Сайт 24 каналу проведе онлайн-трансляцію матчу Шотландія – Україна 21 вересня.