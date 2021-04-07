Ще одна країна погодилася прийняти глядачів на Євро-2020

Футбольна асоціація Шотландії оголосила, що отримала дозвіл уряду країни на присутність глядачів на матчах Євро-2020 в Глазго.

Місцевий "Хемпден Парк" зможе прийняти 25 відсотік глядачів від своєї загальної місткості – близько 12 тисяч уболівальників.

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Глазго – господар трьох матчів групового раунду в квартеті D і однієї гри 1/8 фіналу, запланованої на 29 червня.

У середу, 7 квітня – дедлайн УЄФА для міст-господарів чемпіонату Європи. Готовність прийняти глядачів на своїх матчах підтвердили в Амстердамі, Більбао, Санкт-Петербурзі, Бухаресті, Римі та Копенгагені.

Євро-2020 відбудеться з 11 червня до 11 липня 2021 року. Збірна України зіграє у групі C проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.



Політика УЄФА щодо ймовірного повернення квитків на Євро-2020 / Ілюстрація 24 каналу