Шотландія перемогла Ірландію в Лізі націй: що потрібно Україні для підвищення в класі

Команда Стіва Кларка першою пропустила від ірландців, однак змогла здобути вольову перемогу. Це дозволило їй очолити групу в Лізі В.

Шотландія – Ірландія 2:1

Голи: Хендрі, 50, Крісті, 82 (пен.) – Іган, 18.

В Лізі націй у групі за участю України завершились матчі 5 туру. Наша команда впевнено здолала вірменську збірну з рахунком 5:0.

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Важливим з точки зору боротьби за підвищення в класі була гра між Шотландією та Ірландією. В разі поразки "тартанової армії" наша команда повернулась би на перше місце в групі, пише 24 канал.

"Зелені" вдало почали гру і забили вже на 18 хвилині. Після пасу Коллінза точний удар наніс інший захисник Іган. Втім, по перерві господарі змогли створити камбек.

Відео голу Ігана:

На початку другого тайму паритет відновив Хендрі. Хавбек вміло скористався подачею від Крісті і від стійки м'яч залетів у ворота.

ВІдео голу Хендрі:

А під завісу зустрічі шотландці вирвали перемогу. На 82 хвилині Браун зіграв рукою у своєму майданчику і вже сам Крісті точно пробив з пенальті.

Відео голу Крісті:

Потрібна тільки перемога

Таким чином, за тур до фінішу Шотландія випереджає Україну на два бали. 27 вересня команди зійдуться в очному протистоянні у номінально домашній для нас грі у Кракові.

Щоб піднятися в Лігу А, нашу команду влаштує лише перемога, тоді як шотландцям достатньо нічиєї. У свою чергу Ірландія та Вірменія позмагаються за право не вилетіти в Лігу С. Британська збірна має на бал більше, тому в очній зустрічі у Дубліні їй буде достатньо нічиєї.

Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй: