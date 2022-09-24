Шотландія – Ірландія 2:1
Голи: Хендрі, 50, Крісті, 82 (пен.) – Іган, 18.
В Лізі націй у групі за участю України завершились матчі 5 туру. Наша команда впевнено здолала вірменську збірну з рахунком 5:0.
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Важливим з точки зору боротьби за підвищення в класі була гра між Шотландією та Ірландією. В разі поразки "тартанової армії" наша команда повернулась би на перше місце в групі, пише 24 канал.
"Зелені" вдало почали гру і забили вже на 18 хвилині. Після пасу Коллінза точний удар наніс інший захисник Іган. Втім, по перерві господарі змогли створити камбек.
Відео голу Ігана:
На початку другого тайму паритет відновив Хендрі. Хавбек вміло скористався подачею від Крісті і від стійки м'яч залетів у ворота.
ВІдео голу Хендрі:
А під завісу зустрічі шотландці вирвали перемогу. На 82 хвилині Браун зіграв рукою у своєму майданчику і вже сам Крісті точно пробив з пенальті.
Відео голу Крісті:
Потрібна тільки перемога
Таким чином, за тур до фінішу Шотландія випереджає Україну на два бали. 27 вересня команди зійдуться в очному протистоянні у номінально домашній для нас грі у Кракові.
Щоб піднятися в Лігу А, нашу команду влаштує лише перемога, тоді як шотландцям достатньо нічиєї. У свою чергу Ірландія та Вірменія позмагаються за право не вилетіти в Лігу С. Британська збірна має на бал більше, тому в очній зустрічі у Дубліні їй буде достатньо нічиєї.
Турнірна таблиця групи В1 Ліги націй:
|МІСЦЕ
|ЗБІРНА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Шотландія
|4
|0
|1
|11-5
|12
|2
|Україна
|3
|1
|1
|10-4
|10
|3
|Ірландія
|1
|1
|3
|5-5
|4
|4
|Вірменія
|1
|0
|4
|2-14
|3