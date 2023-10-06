У США 11-річний юнак підстрелив двох футболістів під час бійки на тренуванні: подробиці скандалу

Хлопець дістав зброю у мами з машини та відкрив стрілянину по інших гравцях. На щастя, обійшлось без жертв, а зловмисник затриманий.

Влада штату Флорида (США) повідомила про неприємний інцидент під час футбольного тренування. Стався він під час дитячого футбольному закладі Pop Warner у місті Апопка.

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Під час тренування 11-річний юнак вступив у конфлікт із іншими футболістами. На цьому він не зупинився і відкрив стрілянину по хлопцям прямо у закладі.

Злочинець дістав зброю у мами з авто, адже вона лежала у незачиненому ящику. У підсумку поліціянти затримали хлопця та помістили його в центр оцінки неповнолітніх та звинуватили у замаху на вбивство другого ступеня.

Начальник поліції зазначив, що зброя перебувала у батьків зловмисника у законному зберіганні. Наразі слідчі перевіряють можливість притягнення батьків до відповідальності.

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Що стосується постраждалих, то обом вдалось вижити. Одному куля потрапила у руку і хлопця вже виписали з лікарні. Інший досі перебуває у госпіталі, адже був підстрелений у тіло. Постраждалим по 13 років.