Шкода програвати такі матчі в кінцівці, – Ярмоленко про прикру поразку Нідерландам на Євро-2020

Збірна України поступилася Нідерландам у першому матчі на Євро-2020. Нашій команді вдалося відігратися після двох пропущених голів. Але втримати позитивний результат не вдалося.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко після матчу оцінив гру команди.

Був важкий поєдинок. Ми розуміли, проти кого ми граємо. У нас був серйозний, сильний суперник. Усі хлопці виклалися, тренерський штаб задоволений самовіддачею. Шкода програвати такі матчі в кінцівці,

– відзначив Андрій Ярмоленко.

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Варто додати, що в цьому матчі збірна Нідерландів була попереду в рахунку 2:0. Але українцям вдалося забити двічі. Перший гол забив саме Ярмоленко чудовим ударом в кут воріт.

"Про можливий розгром ми не думали. Ми думали, як нам забити гол у відповідь, а потім зрівняти рахунок та перевернути гру. У нас вийшло, забили перший м'яч, потім другий. Звісно, якоюсь мірою нам не вистачило досвіду, адже в нас досить молода команда. Більш досвідчена команда в такій ситуації краще б діяла на утримання рахунку. Що ж, учимося на помилках. Це буде для нас хорошим уроком на майбутнє", – підсумував гру капітан команди.

Наступний матч збірна України зіграє 17 червня проти Північної Македонії.

"Треба чекати хорошої гри в нашому виконанні. Тренерський штаб обере потрібну тактику, розбере суперника, укаже нам на наші помилки. Ми будемо готуватися, ми розуміємо, що для того, щоб виходити із групи, нам потрібно перемагати", – поділився очікуваннями від наступного матчу футболіст.