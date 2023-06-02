Скандальний суддя у фіналі ЛЧ: УЄФА прийняла рішення щодо расистсько-гомофобного арбітра

Шимон Марциняк дізнався свою долю у фінальному протистоянні найпрестижнішого турніру Європи. Поляк вимушений був перестати гнути свою лінію.

УЄФА вирішила допустити до роботи Шимона Марциняка у фіналі Ліги чемпіонів. Польський арбітр вибачився за свої дії, які переросли у скандал.

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УЄФА вміє пробачати тих, хто провинився

Фінал найпрестижнішого клубного турніру, який відбудеться за участі Манчестер Сіті та міланського Інтера, все ж розсудить Шимон Марциняк. Раніше європейська асоціація шукала заміну польському арбітру, оскільки той потрапив у гучний скандал. Маститий суддя був учасником конференції "Еверест", яку організував скандальний земляк Марциняка Славомір Метцен. Політик та бізнесмен є головою ультраправої партії "Нова надія", яку неоодноразово звинувачували у расизмі та гомофобії.

Не дивлячись на це, УЄФА все ж вирішила допустити Шимона до арбітражу у фінальному поєдинку ЛЧ. Європейська асоціація засудила дії поляка та зазначила ретельно розслідувала ситуацію, оскільки за словами УЄФА вони однозначно відкидають цінності, які пропагує група, пов’язана з цією конференцією. Європейська асоціація отримала Марциняка, в якій він висловив свої глибокі вибачення та надав роз’яснення щодо його участі в події.

Я хочу висловити свої глибокі вибачення за мою участь і будь-які виявлення чи шкоду, яку він міг спричинити. Я був введений в оману та абсолютно не знав про справжню природу та приналежність цих подій. Я не знав, що це пов’язано з польським ультраправим рухом. Якби я знав про це, я б категорично відмовився,

– зазначив Марциняк.

Нагадаємо, що фіналі Ліги чемпіонів зустрінуться Манчестер Сіті та Інтер. Фінальний поєдинок найпрестижнішого турніру Європи відбудеться 10-го червня у Стамбулі.