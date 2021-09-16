Шикарний асист українця Соболя допоміг Брюгге зіграти внічию з ПСЖ: відео

Український лівий захисник Едуард Соболь відзначився гольовою передачею в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Брюгге – ПСЖ 1:1

Голи: Ванаку, 27 – Еррера, 15

На 27-й хвилині гри Соболь виконав відмінний простріл з лівого флангу, а капітан чемпіонів Бельгії Ханс Ванаку в дотик розстріляв Кейлор Наваса. Завдяки цьому голу рахунок в матчі став 1:1.

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Для Соболя ця гра стала 9-. в кар'єрі в груповому етапі Ліги чемпіонів. До цього дня він не відзначався результативними діями.

Для Едуарда Соболя це третій сезон у складі Брюгге. На початку 2021-го бельгійський клуб викупив контракт українця у Шахтаря за 3,5 мільйони євро.

Відео асисту Соболя