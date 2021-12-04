У східному стилі: Білодід зачарувала фанатів світлиною у вечірній сукні

Бронзова призерка Олімпіади-2020 з дзюдо Дарія Білодід продовжує приємно тішити своїх фанатів красивими світлинами. Спортсменка вдало розвіює міфи про спорт та нежіночність.

Не перестає дивувати

21-річна дзюдоїстка активно веде соцмережі, де ділиться розкішними світлинами з фотосесій зі своїми підписниками. Дарія Білодід виклала красиве фото, на якому позує у вечірній сукні у східному стилі.

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Дарія вміє гарно поєднувати у собі силу, у хорошому контексті спортивну злість та водночас бути жіночною. Спортсменка коротко підписала фото.

Як я люблю жіночні образи. Сукні, підбори, гарні макіяжі та укладки! Бути дівчиною – чудово,

– написала Білодід.



Дарія Білодід / Фото instagram.com/dariabilodid7

Нагадаємо, що Дарія стала авторкою першої медалі України на Олімпіаді-2020. Білодід була незадоволена своєї "бронзою", адже вона хотіла здобути олімпійське золото. Щоправда, через деякий час змінила свою думку.

Після Токіо Дарія взяла перерву у спорті, щоб фізично та морально відпочити від дзюдо. Білодід вже повернулась до тренувань.

Відзначимо, що Білодід не брала участь в останньому гран-прі сезону в Абу-Дабі. Збірна України здобула лише одну нагороду, яку приніс 25-річний Богдан Ядов.