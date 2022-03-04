Що ж ви с*ки творите, обстрілюють мирних мешканців, – Семеренко про наслідки "русского міра"

Олімпійська чемпіонка з біатлону Валентина Семеренко розповіла про наслідки вторгнення російських окупантів на Сумщину. Спортсменка назвала теперішнє життя у цій області пеклом.

Рідний регіон біатлоністки обстріляний

Валентина Семеренко – уродженка Сум, яке стало одним із епіцентрів війни України та Росії. Титулована біатлоністка прокоментувала теперішню ситуацію на своїй сторінці в інстаграмі.

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Спортсмена додала у сторіс відео зруйнованого міста окупантами. Одна з сестер Семеренко коротко розповіла про наслідки війни.

За її словами, місцеві жителі Сумщини живуть без опалення та електроенергії.

На Сумщині немає опалення й електроенергії, також російські війська бомбардують Суми. Зараз йде бомбардування міста суми. В принципі, вся Сумська область зараз – це територія пекла, яку бомблять російські війська. Що ж ви су*и творите, обстрілюють мирних мешканців,

– написала Валя Семеренко.

Нагадаємо, що Валентина Семеренко достроково закінчила для себе Олімпіаду у Пекіні. Українській біатлоністці стало погано під час гонки. Організм спортсменки дав збій.

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