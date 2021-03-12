У Лозанні досі триває розгляд апеляції УАФ щодо матчу Швейцарія – Україна, – ЗМІ

У Лозанні триває розгляд апеляції УАФ на вердикт УЄФА щодо матчу заключного туру Ліги націй між Швейцарією та Україною. Рішення у справі ще не прийнято.

Очікується, що офіційно рішення CAS буде винесено на наступному тижні. Як відомо, слухання у справі відбулося ще 16 лютого.

До слова Шевченко не брав участі в засіданні CAS у справі про матч Швейцарія – Україна: причина

Що відомо про матч Швейцарія – Україна

17 листопада 2020 року був скасований поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через спалах коронавірусу в українській делегації.

Головний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин, хоча наша команда була готова зіграти матч. Україна мала у складі понад 13 здорових футболістів. Саме цього вимагає УЄФА.

В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку. Своє рішення в УЄФА аргументували тим, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.

Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію у CAS.

16 лютого відбулося тільки слухання сторін. Остаточне рішення мають озвучити через декілька тижнів – близько трьох.