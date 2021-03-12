У Лозанні досі триває розгляд апеляції УАФ щодо матчу Швейцарія – Україна, – ЗМІ
У Лозанні триває розгляд апеляції УАФ на вердикт УЄФА щодо матчу заключного туру Ліги націй між Швейцарією та Україною. Рішення у справі ще не прийнято.
Джерело:Sport.ua
Очікується, що офіційно рішення CAS буде винесено на наступному тижні. Як відомо, слухання у справі відбулося ще 16 лютого.
До слова Шевченко не брав участі в засіданні CAS у справі про матч Швейцарія – Україна: причина
Що відомо про матч Швейцарія – Україна
- 17 листопада 2020 року був скасований поєдинок 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна через спалах коронавірусу в українській делегації.
- Головний лікар кантону Люцерн відправив збірну України на карантин, хоча наша команда була готова зіграти матч. Україна мала у складі понад 13 здорових футболістів. Саме цього вимагає УЄФА.
- В УЄФА прийняли рішення зарахувати збірній України технічну поразку. Своє рішення в УЄФА аргументували тим, що Україна не зробила достатньо, аби гра відбулася.
- Через поразку України вилетіла з елітного дивізіону, а Швейцарія – зберегла прописку. Українська асоціація футболу (УАФ) подала апеляцію у CAS.
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