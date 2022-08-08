Сезон УПЛ може бути прихованим: фанати можуть не дізнатись час та місце проведення матчів

Навіть попри війну в Україну новому футбольному сезону бути. Але дата та місце проведення матчів УПЛ можу бути прихованими.

Циганик: Ми хочемо календар УПЛ

Як розповів журналіст та коментатор Ігоря Циганик, вже незабаром УПЛ має визначитись із календарем поєдинків нового сезону-2022/2023. Є ще декілька незакритих питань.

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Цей сезон може бути для прихильників футболу не таким цікавим. Спершу стало відомо, що у цілях безпеки уболівальники не зможуть потрапити на трибуни, щоб підтримати улюблену команду.

Тепер Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) просить публічно не анонсувати про початок поєдинків та стадіони, де вони відбуватимуться. Можливо, фанати дізнають про календар в останній момент. Якщо так буде, то цікаво, як будуть відбуватись трансляції поєдинків.

Попросили не анонсувати про початок матчів та де вони будуть відбуватися. У зв’язку із загрозою теракту в воєнний час. Зараз вимагаємо: "Ми хочемо календар УПЛ". Та може ми його й не дізнаємося. Будемо дізнаватися в останній момент,

– розповів Циганик.

Нагадаємо, що 23 серпня стане базовим днем першого туру УПЛ. Через повномасштабне вторгнення росія в Україну, які розбомбили інфраструктуру, Десна та Маріуполь не будуть брати участь у новому сезоні.