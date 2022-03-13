Що вам зробила УПЦ, чи московська добро дала, – дружина Усика відреагувала на обстріли церкв

Дружина чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександра Усика Катерина звернулася до російських окупантів.

Катерина опублікувала фото пошкоджених православних церков в Україні, які постраждали від вторгнення РФ.

Дивіться також Будинок Усика у Ворзелі обстріляли кадировці: дружина боксера шукає сусідів

"Українська православна церква до чого? До чого люди? Або московська добро дала… Цьому не буде пробачення! Ніколи! Бог все бачить. І це теж. Росія горітиме в пеклі! Хоча вони вже давно у ньому живуть", – написала Усик.



Скриншоти з інстаграму Катерини Усик

28 лютого Олександр Усик доєднався до лав територіальної оборони Київської області.